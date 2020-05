MADRID (SPAGNA) – La Spagna annuncia la ripartenza del campionato di calcio e la riapertura delle frontiere per favorire il turismo.

Ad annunciarlo è il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez durante una conferenza stampa.

Partiamo dalle sue dichiarazioni sul turismo.

“Incoraggio gli spagnoli a pianificare le loro vacanze adesso.

Inoltre, a partire da luglio, riprenderà l’ingresso dei turisti stranieri in Spagna in condizioni di sicurezza.

Garantiremo che i turisti non corrano alcun rischio e che non ci portino alcun rischio. Non c’è contrasto tra salute e affari”.