Serie A, Dries Mertens del Napoli, anche oggi in gol, nella foto di archivio dell’Ansa

ROMA – Dopo Milan-Roma, gara disputata alle 17.15 e vinta per 2 a 0 dai rossoneri (qui l’approfondimento), sono scese in campo anche le altre squadre di Serie A alle 19.30. Seguiamo le partite in tempo reale.

Continua lo straordinario periodo del Napoli di Rino Gattuso. La squadra vola sulle ali dell’entusiasmo dopo il trionfo in Coppa Italia contro la Juventus.

I campani stanno piegando la Spal con le reti siglate dal ‘solito’ Dries Mertens e da José Maria Callejon. La Spal ha segnato la rete della bandiera con Petagna, calciatore che tra qualche mese vestirà proprio la maglia del Napoli. Da segnalare la rete annullata ad Insigne per fuorigioco.

L’Atalanta sta pareggiando sul campo dell’Udinese. Lasagna ha risposto al gol iniziale siglato da Duvan Zapata. Stanno pareggiando anche Sampdoria-Bologna (0-0) e Sassuolo-Verona (1-1 con gol di Lazovic e Boga).