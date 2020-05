Come prosegue Il Corriere dello Sport, non dovrebbero esserci partite in diurna nel primo fine settimana di gare, il 20 e 21 giugno.

In queste date, verranno recuperate quattro partite del 25° turno.

Lo stesso discorso dovrebbe valere anche per il fine settimana conclusivo della Serie A, quando le partite dovrebbero essere