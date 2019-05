Serie A, orari partite ultima giornata: giocano in contemporanea squadre che hanno obiettivi

ROMA – L’ultima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A sarà decisiva per stabilire quale squadre si classificheranno al terzo e al quarto posto in classifica, conquistando la qualificazione alla prossima Champions League, e per conoscere il nome dell’ultima squadra retrocessa in Serie B insieme al Frosinone e al Chievo Verona.

Serie A, ultima giornata. Si inizia con Frosinone-Chievo Verona di sabato.

Frosinone-Chievo Verona, sfida tra due squadre che sono già matematicamente retrocesse in Serie B, apre il programma della 38ª giornata del campionato italiano di calcio. Frosinone-Chievo Verona si giocherà sabato alle ore 18.

Domenica 26 maggio, alle ore 15, si giocherà Torino-Lazio. E’ un’altra partita che non decide nulla perché la Lazio è già qualificata matematicamente in Europa League per aver vinto la Coppa Italia mentre i granata sono matematicamente fuori dalle coppe europee. Nel caso in cui concludessero il campionato a pari punti della Roma, sarebbero comunque bocciati per lo svantaggio negli scontri diretti con i giallorossi.

Alle ore 18 scenderanno in campo Sampdoria e Juventus, altre due squadre che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Alle ore 20.30 ci saranno Atalanta-Sassuolo, Cagliari-Udinese, Fiorentina-Genoa, Inter-Empoli, Roma-Parma e Spal-Milan.Bologna-Napoli sarebbe in programma domenica alle ore 20:30, ma nel caso in cui, all’esito della gara Lazio – Bologna valida per la 37ª giornata, non fosse necessaria la contemporaneità con le altre gare delle 20.30 di domenica, la gara Bologna-Napoli si disputerà sabato 25 maggio 2019 con inizio alle ore 20.30.