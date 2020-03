Serie A, playoff e playout: ecco le squadre che parteciperebbero

ROMA – I partecipanti all’assemblea straordinaria della Figc hanno maturato diverse ipotesi per portare a termine il campionato, una delle più suggestive riguarda la disputata di playoff per assegnare lo scudetto e quella dei playout per selezionare le squadre retrocesse in Serie B.

Oggi emergono ulteriori dettagli su questa ipotesi. Non ci sarebbe tempo per allargare i playoff a otto squadre così dovrebbero essere aperti solamente alle prime quattro della classifica.Stesso discorso per i playout che dovrebbero riguardare solamente le ultime quattro del campionato.

E’ una decisione che sta facendo discutere perché dai playoff scudetto resterebbe fuori la Roma, che è solamente a tre punti dall’Atalanta con tante partite ancora da disputare, mentre nelle zone basse della classifica, si salverebbe la Sampdoria nonostante il solo punto di vantaggio su Genoa e Lecce, che invece sarebbero condannate ai playout.

Ma in questa situazione di emergenza è molto difficile accontentare tutti. Riportiamo di seguito, l’ipotesi formulata sui playoff e sui playout. Non ci sarebbe tempo per giocare partite di andata e ritorno così le squadre dovrebbero sfidarsi in gara secca in casa della squadra più in alto in classifica.

Non cambia la decisione sulla Coppa Italia che dovrebbe essere assegnata la prossima estate attraverso una final four con Juventus, Milan, Inter e Napoli. La Supercoppa Italiana si disputerebbe come nelle ultime stagioni nel periodo invernale.

Playoff scudetto.

Juventus-Atalanta

Lazio-Inter

Finale: le vincenti delle due partite. Si giocherebbe anche in questo caso in casa della squadra che è avanti in classifica.

Playout per non retrocedere in Serie B.