ROMA – La Juventus ha vinto in rimonta contro il Milan, tra le polemiche per l’arbitraggio di Fabbri (qui l’approfondimento), e spera di vincere lo scudetto già oggi. Questo scenario sarebbe possibile solamente in caso di sconfitta del Napoli contro il Genoa nel posticipo di giornata delle ore 20.30.

Zona Champions, colpaccio della Roma. In campo Inter-Atalanta e Lazio-Sassuolo.

In zona Champions, va sottolineato il passo in avanti della Roma. La squadra rigenerata da Claudio Ranieri ha vinto 1-0 a Genova, contro la Sampdoria, grazie a un gol di Daniele De Rossi nella ripresa e si è portata a meno uno dal Milan quarto in classifica, ultimo posto utile per partecipare alla prossima edizione della Champions League. Al termine della partita, il presidente blucerchiato Massimo Ferrero ha litigato con un tifoso della Roma sui social network (qui l’approfondimento).

Zona salvezza, successi per Cagliari, Udinese e Frosinone.

La domenica si aperta con i successi di Frosinone, Cagliari e Udinese in zona salvezza. I ciociari hanno vinto la loro seconda partita consecutiva. Dopo il 3-2 al Parma, con un incredibile epilogo di partita per colpa del var, ecco l’1-0 di Firenze firmato ancora una volta da Daniel Ciofani. Grazie a questa vittoria, il Frosinone si porta a 23 punti a meno cinque dall’Empoli. La situazione è ancora disperata ma la salvezza è ancora possibile da un punto di vista matematico.

Il Cagliari ha vinto 2-1 contro la Spal e ha ipotecato la salvezza. Faragò ha portato in vantaggio i sardi, Antenucci ha impattato il match dagli undici metri ma nella ripresa il Nazionale Italiano Pavoletti ha regalato il successo alla squadra allenata da Maran. In virtù di questa vittoria, il Cagliari si porta a 36 punti, a quattro punti dalla salvezza matematica. L’Udinese ha vinto 3-2 contro l’Empoli. I friulani hanno allontanato la zona retrocessione staccando proprio l’Empoli di quattro punti. I bianconeri hanno segnato con De Paul, autore di una doppietta, e con Mandragora. All’Empoli non sono bastati i gol di Krunic e Caputo.

