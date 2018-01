Serie A in diretta: Roma-Sampdoria 0-0. Napoli, vittoria e primato

ROMA – Campionato italiano di calcio di Serie A, ventiduesima giornata (classifica e calendario).

Continua il testa a testa in vetta alla classifica tra Napoli e Juventus. I bianconeri avevano superato i campani grazie al successo di ieri contro il Chievo ma la squadra di Maurizio Sarri ha vinto 3-1 contro il Bologna ed è tornata in vetta al campionato a +1 sugli uomini di Allegri. Il turno di campionato verrà chiuso dal posticipo Roma-Sampdoria.

L’aggiornamento dei risultati in diretta.

Sassuolo-Atalanta 0-3

Sassuolo-Atalanta 0-3 (0-1). Sassuolo (4-3-3): Consigli 5; Lirola 5, Goldaniga 5.5, Acerbi 6, Peluso 6, Missiroli 5, Magnanelli 5.5, Duncan 5.5 (31′ st Ragusa sv), Berardi 5,5, Falcinelli 5 (10′ st Matri 6), Politano 6 (45′ st Scamacca sv) (77 Pegolo, 5 Lemos, 26 Rogerio, 98 Adjapong, 6 Mazzitelli, 8 Biondini, 12 Sensi, 29 Cassata, 17 Pierini). All.: Iachini 6.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6; Toloi 6.5, Masiello 7, Palomino 6.5; Castagne 6.5, Freuler 7, De Roon 6, Gosens 6 (28′ st Hateboer 6); Cristante 7.5 (45′ st Mancini sv), Ilicic 7; Cornelius 6 (15′ st Petagna 6) (1 Berisha, 31 Rossi, 13 Caldara, 32 Haas, 88 Schmidt, 7 Orsolini, 10 Gomez, 23 Melegoni, 99 Barrow). All.: Gasperini 6.5.

Arbitro: Doveri di Roma 5.5. Reti: nel pt, 30′ Masiello; nel st 38′ Cristante, 41′ Freuler. Angoli 7 a 5 per l’Atalanta. Recupero: 2′ e 6′. Espulsi: Goldaniga per doppia ammonizione. Ammoniti: nessuno. Spettatori: paganti 3571, incasso 42834 euro, abbonati 5281, quota di 69655 euro. Var: 2

Chievo Verona-Juventus 0-2

Chievo-Juventus 0-2 (0-0) Chievo (5-3-1-1): Sorrentino 6, Cacciatore 5, Tomovic 6 (7’st Gamberini 6), Dainelli 6.5, Bani 6.5, Jaroszynski 6.5, Bastien 5, Radovanovic 6, Hetemaj 6, Birsa 5.5 (33’st Meggiorini sv), Pucciarelli 6 (1’st Depaoli 5.5). (90 Seculin, 98 Confente, 4 Rigoni, 7 Garritano, 9 Stepinski, 11 Leris, 12 Cesar, 18 Gobbi, 31 Pellissier, 69 Meggiorini. All.Maran 6

Juventus (4-3-3): Szczesny 6, De Sciglio 5.5, Barzagli 6, Benatia 6, Asamoah 5.5 (26’st Lichtsteiner sv), Khedira 6, Pjanic 6, Sturaro 5.5 (7’st Bernardeschi 5.5), Douglas Costa 6.5, Hiiguain 6 (43’st Betancour sv) Mandzukic 6. (1 Buffon, 16 Pinsoglio, 3 Chellini, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 24 Rugani). All: Allegri 6

Arbitro: Maresca di Napoli 6 Reti: 21’st Khedira, 42’st Higuain Espulsi: al 36’pt Bastien per doppia ammonizione, al 16’st Cacciatore per proteste AmmonÖti: Asamoah, Bastien per gioco falloso, Higuain per proteste. Recuperi: 1’pt, 5’st Angoli: 9-1 per la Juventus Spettatori: 28 mila circa

Spal-Inter 1-1

Spal e Inter 1-1 (0-0) Spal (3-5-1-1): Meret 6,5, Cionek 6,5, Vicari 5 (41′ st Bonazzoli sv), Felipe 5,5, Lazzari 6,5, Schiattarella 6 (30′ st Paloschi 6,5), Viviani 5,5, Grassi 6, Mattiello 6 (38′ st Costa 6), Kurtic 5,5, Antenucci 6,5. (1 Gomis, 92 Marchegiani, 6 Cremonesi, 10 Floccari, 15 Vaisanen, 21 Salamon, 24 Vitale, 25 Everton Luiz, 85 Dramé). All.: Semplici 6.

Inter (4-2-3-1): Handanovic 6, Joao Cancelo 6,5, Skriniar 7, Miranda 6,5, D’Ambrosio 6, Vecino 6,5, Borja Valero 5,5 (45′ st Rafinha sv); Candreva 5,5 (1′ st Eder 6), Brozovic 6 (41′ st Gagliardi sv), Perisic 5.5, Icardi 6. (27 Padelli, 46 Berni, 2 Lopez, 13 Ranocchia, 17 Karamoh, 21 Santon, 29 Dalbert, 55 Nagatomo, 99 Pinamonti). All.: Spalletti 5,5.

Arbitro: Giacomelli di Trieste 6 Reti: nel st, 4′ Vicari (aut.), 45′ Paloschi. Angoli: 6 a 4 per l’Inter Recupero: 2′ e 4′ Ammoniti: Paloschi per comportamento non regolamentare. Var: 0 Spettatori: 13.098.

**I GOL – 4′ st: cross di Perisic dalla destra, autorete di Vicari che goffamente insacca la sua porta. – 45′ st: gran palla di Antenucci per Paloschi che la mette nell’angolino destro battendo Handanovic.

Napoli-Bologna 3-1

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Dzemaili, Pulgar, Poli; Verdi, Palacio, Di Francesco.

Crotone-Cagliari 1-1

Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Barberis, Mandragora; Ricci, Trotta, Stoian.



Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Cigarini, Dessena, Padoin; Giannetti, Farias.

Fiorentina-Verona 1-4

Fiorentina: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau

Hellas Verona: Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Buchel, Valoti, Matos; Kean, Petkovic

Genoa-Udinese 0-1.

Genoa: Perin, Izzo, Spolli, Zukanovic, Biraschi, Omeonga, Veloso, Bertolacci, Migliore, Pandev, Lapadula

Udinese: Bizzarri, Nuytinck, Danilo, Samir, Larsen, Fofana, Behrami, Jankto, Pezzella, De Paul, Lasagna

Torino-Benevento 3-0 .

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N’Kolou, Burdisso, Molinaro; Baselli, Rincon, Obi, Iago Falque, Niang, Berenguer.



Benevento (4-3-3): Belec; Venuti, Billong, Djimsiti, Letizia; Cataldi, Djuricic, Memushaj; Guilherme, Coda, D’Alessandro.

Milan-Lazio 2-1.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Antonelli; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parole, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Caicedo.

Marcatori: Cutrone 15′, Marusic 20′, Bonaventura 43′

Roma-Sampdoria 0-0.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Caprari, Zapata.