ROMA – Le due gare rinviate dalla Lega di serie A[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] in segno di rispetto per la tragedia di Genova, dopo le richieste di Genoa e Samp, saranno recuperate tra settembre e ottobre: Sampdoria-Fiorentina si giocherà infatti il 19 settembre, Milan-Genoa il 31 ottobre. Lo ha annunciato la Lega, con una nota che di fatto conferma che le uniche partite posticipate sono queste due e che le altre partite della prima di serie A si disputeranno come da programma.

Il comunicato della Lega Calcio:

“Il Presidente della Lega Serie A, visto il rinvio a data da destinarsi delle gare Milan – Genoae Sampdoria – Fiorentina del 19 agosto 2018 (1ª giornata di andata), in accoglimento delle richieste delle società Genoa e Sampdoria a seguito della tragedia che ha colpito la città di Genova lo scorso 14 agosto dispone che le suddette gare siano così recuperate: Sampdoria-Fiorentina mercoledi 19 settembre, Milan-Genoa mercoledi 31 ottobre