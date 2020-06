ROMA – La Lega di Serie A pretende da Sky il pagamento dell’ultimo bimestre di diritti tv.

Se il 12 luglio la pay tv non avrà versato i 131 milioni che deve, la Lega staccherà il segnale fino alla fine della stagione, prevista il 2 agosto.

Non ci saranno partite in pay né in chiaro.

L’ultimatum non vale per Dazn che ha proposto un piano di rientro accettato dai presidenti.

Con Sky invece è guerra.

L’emittente adduce tre motivi per l’interruzione dei pagamenti: campionato di calcio interrotto, pagamenti fino allo stop più generosi del dovuto, emergenza sanitaria.

Motivazioni che non hanno però convinto i presidenti.

Serie A: tifosi in presenza da metà luglio

Che intanto guardano al futuro più prossimo per la presenza dei tifosi allo stadio.

C’è la speranza che una quota possa partecipare alle partite dal vivo già da metà luglio.

Il problema semmai è stabilire chi entra e chi no tra gli abbonati che ne avrebbero tutti diritto.

Per la stagione prossima si ragiona intanto su una quota di spettatori iniziale intorno al 25% della capacità dello stadio, per arrivare progressivamente al 40%. (fonte La Repubblica)