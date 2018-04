MILANO – Un segno rosso sul viso dei giocatori che scenderanno in campo scandirà la 34/a giornata di Serie A (hanno aperto alle 15 Spal e Roma) a sostegno della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne #unrossoallaviolenza, presentata nei giorni scorsi da Lega A e Aic, in collaborazione con WeWorld Onlus.

Spalletti unico allenatore con il segno rosso sul viso

Per la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, calciatori e arbitri scenderanno in campo con un segno rosso sul viso, accompagnati all’ingresso in campo da bambine con la maglietta dell’iniziativa per sensibilizzare il pubblico presente sugli spalti e i telespettatori che il cartellino rosso più importante è quello da dare alla violenza sulle donne.

L’unico allenatore che ha aderito a questa iniziativa, con il segno rosso sul viso, è stato Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo lo ha mostrato durante Chievo Verona-Inter.