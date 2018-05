ROMA – L’Ansa ha stilato la top 11 della Serie A sulla base dei voti assegnati ai calciatori nel corso del campionato italiano di calcio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Serie A, top 11: Alisson guida la difesa

Il miglior portiere del campionato è stato Alisson Becker della Roma. L’estremo difensore brasiliano è chiamato a guidare una difesa a tre composta da Skriniar dell’Inter, Giorgio Chiellini della Juventus e Kalidou Koulibaly del Napoli.

Serie A, top 11: centrocampo a cinque con l’estro di Douglas Costa

Centrocampo piuttosto folto con Douglas Costa della Juventus e Aleksandar Kolarov della Roma sulle corsie esterne, in mezzo al campo tris delle meraviglie con Miralem Pjanic della Juventus, Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e la rivelazione Bryan Cristante dell’Atalanta.

Serie A, top 11: Insigne e Immobile in attacco

In avanti, si ricompone la coppia d’attacco che ha fatto benissimo ai tempi del Pescara di Zeman: Lorenzo Insigne con Ciro Immobile. Attacco ben assortito perché Immobile non ama giocare in coppia con un’altra prima punta e una seconda punta alla Insigne è l’ideale per valorizzare le sue caratteristiche di realizzatore.