E’ ufficiale il programma con le date e gli orari delle partite dell’ultima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

La 38esima ed ultima giornata di Serie A verrà disputata tra sabato 1 agosto e domenica 2 agosto in due fasce orarie (le partite delle ore 18 e quelle delle ore 20.45). Riportiamo di seguito il programma completo.

Sabato 1° agosto ore 18

Brescia Sampdoria

Sabato 1° agosto ore 20.45

Atalanta-Inter

Juventus-Roma

Napoli-Lazio

Milan-Cagliari

Domenica 2 agosto ore 18

Spal-Fiorentina

Domenica 2 agosto ore 20.45

Bologna-Torino

Sassuolo-Udinese

Lecce-Parma

Genoa-Verona

Sono pochissimi i verdetti che devono essere ancora emessi. Sono certe della qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League sia i campioni d’Italia in carica della Juventus, che Atalanta, Inter e Lazio.

In realtà, se vogliamo essere pignoli, dobbiamo dire che la quarta classificata del campionato non potrà fare festa prima di conoscere il cammino europeo di Roma e Napoli. Infatti se entrambe dovessero trionfare in Europa, la quarta verrebbe retrocessa in Europa League. Ma ovviamente è una ipotesi di difficile realizzazione.

Sono già certe della qualificazione alla prossima edizione di Europa League il Napoli (campione della Coppa Italia), la Roma ed il Milan. Bisogna decidere solamente chi tra Roma e Milan dovrà ripartire dai preliminari (al momento sarebbero i rossoneri).

Giochi quasi fatti anche in zona retrocessione. Sono già in Serie B il Brescia e la Spal. E’ vicinissima alla serie cadetta anche il Lecce.

I salentini dovranno recuperare quattro punti in due partite al Genoa ed anche questo non basterebbe perché i rossoblù sono in vantaggio negli scontri diretti. Quindi, per salvarsi, il Lecce dovrebbe superare il Genoa con appena 6 punti a disposizione.