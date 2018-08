ROMA – La classifica del campionato italiano di calcio di Serie A stilata da Transfermarkt facendo riferimento al valore delle rose delle squadre. La Juventus domina la top 10 del nostro campionato, c’è un abisso tra i bianconeri e le altre società italiane [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Decima posizione per la Sampdoria. La società di Massimo Ferrero ha una rosa che vale complessivamente 150,35 milioni di euro. Nona piazza per l’Atalanta con 166,85 milioni di euro. Ottavo posto per il Torino con 187,45 milioni di euro. Settima posizione per la Fiorentina con 223,55 milioni di euro. In zona Europa League troviamo la Lazio, sesta con 342,75 milioni di euro, e la Roma, quinta con 399,2 milioni di euro.

Zona Champions League per Milan, quarto con 476 milioni di euro, Napoli, terzo con 489,5 milioni di euro, e Inter, secondo con 557,6 milioni di euro. Scudetto alla Juventus che domina sugli altri con una rosa del valore complessivo di 768,5 milioni di euro.