ROMA – La Serie B è pronta a tornare in campo perché una interruzione della stagione provocherebbe non pochi problemi organizzativi ed aprirebbe le porte a numerosi ricorsi in tribunale.

Il piano della Serie B è quello di terminare regolarmente la stagione giocando le giornate che restano, i playoff ed i playout.

Ma per fare tutto questo, è necessario ripartire subito.

Il progetto della Lega di Serie B è quello di terminare la stagione entro la fine di agosto.

Nel comunicato, che riportiamo di seguito, c’è scritto apertamente come il piano della Lega di Serie B sia quello di terminare la stagione in concomitanza con le finali delle coppe europee.