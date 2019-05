ROMA – Il campionato italiano di calcio di Serie B ha emesso gli ultimi verdetti della regular season. Il Lecce, la squadra allenata da Fabio Liverani, trionfa contro lo Spezia e torna in A dopo 7 anni, il Palermo si conferma al terzo posto in attesa della decisione del Tribunale Nazionale Federale sulla richiesta di retrocessione della Procura della Figc. Playout per Venezia e Salernitana. Il Foggia è retrocesso in Serie C.

Serie B, Lecce torna in Serie A dopo 7 anni: capolavoro di Fabio Liverani.

Se Brescia e Lecce sono state promosse direttamente in Serie A, festeggiano la qualificazione ai playoff anche Benevento, Pescara, Verona, Spezia e Cittadella. In fondo alla classifica, clamorosa retrocessione diretta per il Foggia che si fa rimontare dal Verona e chiude il campionato al terz’ultimo posto. Il Foggia torna in Serie C con Padova e Carpi. La sfida salvezza dei playout metterà di fronte Venezia e Salernitana.