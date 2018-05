ROMA – Il Parma torna in Serie A. Il club emiliano, dopo la retrocessione dalla Serie A nel 2015 e il conseguente fallimento, è ripartita dalla serie D e in soli tre anni ha riconquistato la serie maggiore, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] dove era stata protagonista per gran parte degli anni novanta e duemila.

E’ stata una notte pazzesca. Dopo un lungo ping pong tra La Spezia e Frosinone, all’89’ il Foggia realizza il 2-2 sul campo del Frosinone e regala la promozione agli emiliani. La squadra di D’Aversa, infatti, vince 2-0 sul campo dello Spezia e così conquista il secondo posto in classifica che vale il pass per la promozione diretta insieme, naturalmente, all’Empoli capolista.

In coda retrocede il Novara insieme a Ternana e Pro Vercelli. Andranno ai playout la Virtus Entella e l’Ascoli.

Questi i risultati della 42ma giornata: Ascoli-Brescia 0-0; Bari-Carpi 2-0; Cesena-Cremonese 1-0; Cittadella-Pro Vercelli 2-0; Frosinone-Foggia 2-2; Novara-Virtus Entella 0-1; Salernitana-Palermo 0-2; Spezia-Parma 0-2; Ternana-Avellino 1-2; Venezia-Pescara 0-0; Empoli-Perugia 2-1.