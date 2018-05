ROMA – La stagione regolare della Serie B si è chiusa il 18 maggio. Ora sarà il turno dei playoff e dei playout dove si decideranno la terza promossa in Serie A e la terza che retrocederà in Lega Pro. Una tra Frosinone, Palermo, Venezia, Bari, Cittadella e Perugia si affiancherà alle due promosse Empoli e Parma. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Mentre una tra Ascoli e Virtus Entella saluterà la serie cadetta (insieme a Ternana, Pro Vercelli e Novara).

Di seguito il quadro degli accoppiamenti relativi a playoff e playout di Serie B e il tabellone completo.

PLAYOFF

Turno prelinare:

26 maggio, ore 18: Bari-Cittadella;

27 maggio, ore 20:30: Venezia-Perugia.

Semifinali:

Andata 29 maggio, ore 20:30 / Ritorno 2 giugno, ore 20:30: Bari/Cittadella vs Frosinone;

Andata 30 maggio, ore 20:30 / Ritorno 3 giugno, ore 20:30: Venezia/Perugia vs Palermo.

Finale:

Andata 7 giugno, 20:30: semifinale 1 vs semifinale 2;

Ritorno 10 giugno, 20:30: semifinale 2 vs semifinale 1.

PLAYOUT

Andata 24 maggio, 20:30 Virtus Entella-Ascoli;

Ritorno 31 maggio, 20:30: Ascoli-Virtus Entella.