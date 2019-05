Serie B, playoff iniziano domani: per la prima volta ci sarà il VAR

ROMA – E’ stata rigettata dalla corte d’Appello Figc la richiesta di sospensiva della disputa dei play off di serie B, avanzata dal Palermo dopo la retrocessione in Serie C decisa dal tribunale federale. Lo apprende l’ANSA. Di conseguenza, i playoff del campionato italiano di calcio di Serie B inizieranno domani sera con Spezia-Cittadella. La partita inizierà alle ore 21.00. Il giorno seguente, il 18 maggio, sarà la volta di Hellas Verona-Perugia, partita che verrà disputata in casa dei veneti e che inizierà alle ore 21.00. Per la prima volta, anche gli arbitri di Serie B potranno usufruire dello strumento del VAR.

Serie B, playoff iniziano domani. Ecco le designazioni arbitrali.

Sono stati designati gli arbitri per i playoff di Serie B, che introdurranno anche la novità del VAR. Apre Spezia–Cittadella, venerdì 17 maggio alle 21.00: arbitra Forneau. Per Verona–Perugia, in programma sabato 18 maggio, c’è Pezzuto. Il regolamento prevede gare di sola andata. In caso di parità al termine dei 90′ ci saranno i supplementari. Se il risultato dovesse rimanere ancora sul pari passerà la squadra meglio piazzata in classifica (fonte Corriere dello Sport).

LE DESIGNAZIONI COMPLETE.

SPEZIA – CITTADELLA Venerdì 17/05 h. 21.00

FOURNEAU

DEI GIUDICI – CAPALDO

IV: VOLPI

VAR: SERRA

AVAR: ROS.

VERONA – PERUGIA Sabato 18/05 h. 21.00

PEZZUTO

PAGLIARDINI – RASPOLLINI

IV: MASSIMI

VAR: MARINELLI

AVAR: MARINI.