Serie B, Tar respinge ricorso Venezia: via libera ai play out

VENEZIA – Sì ai playout. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Venezia, che chiedeva la sospensione cautelare dei play out di serie B. Lo spareggio per non retrocedere, tra i veneti e la Salernitana, si giocherà dunque come deciso dalla Lega di serie B, mercoledì 5 e domenica 9 giugno.

Con un decreto monocratico, il presidente della I sezione ter del Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto la richiesta con la quale la società Venezia Football Club sollecitava la sospensione cautelare urgente del Comunicato Ufficiale n. 169 del 30 maggio 2019 del presidente della Lega nazionale Professionisti Serie B con il quale è stata resa pubblica la nuova classifica finale del campionato Serie 2018/2019 nonché comunicato il calendario delle gare di andata e ritorno di playout.

Serie B, Hellas Verona promosso in Serie A: 3-0 al Cittadella nella finale di ritorno.

E’ l’Hellas Verona la terza squadra promossa in serie A, dopo Brescia e Lecce. I gialloblù del tecnico Alfredo Aglietti, subentrato nel corso della stagione a Fabio Grosso, hanno ottenuto il ritorno nella massima serie grazie al successo per 3-0 sul Cittadella nella finale di ritorno dei play off.

Le reti sono state segnate da Zaccagni (27′ pt), Di Carmine (24′ st) e Laribi (38′ st). All’andata il Cittadella aveva vinto per 2-0 e sale quindi il Verona mentre sfuma il sogno della formazione di Venturato (fonte Ansa).

Il tabellino di Verona-Cittadella di Serie B.

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Bianchetti, Vitale; Henderson (66′ Pazzini), Gustafson (76′ Munari), Zaccagni; Laribi, Di Carmine, Di Gaudio (57′ Matos). All. Aglietti.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Parodi, Frare, Adorni, Rizzo; Siega (50′ Proia), Iori (77′ Schenetti), Branca; Panico; Diaw, Moncini (64′ Cancellotti). All. Venturato.

Arbitro: sig. Piccinini di Forlì.

Ammoniti: 9′ Vitale (V), 11′ Siega (C), 12′ Di Carmine (V), 24′ Parodi (C), 48′ Bianchetti (V), 60′ Proia (C), 92′ Munari (V).

Espulsi: 62′ Parodi (C), 79′ Proia (C).

Sequenza gol: 27′ Zaccagni (V), 69′ Di Carmine (V), 83′ Laribi (V).