VENEZIA- Venezia FC (Serie B) comunica che al quinto ciclo di tamponi effettuati venerdì 12 giugno da giocatori, staff tecnico e gruppo squadra, è stata rilevata in un calciatore positività al Covid 19.

L’intera squadra per tale motivo oggi non ha effettuato la seduta di allenamento in programma e a partire da questa sera andrà in isolamento fiduciario in attesa di ricevere i risultati di un nuovo ciclo di tamponi effettuato in data odierna e di ricevere ulteriori indicazioni operative da parte degli organi competenti.

Confermate le promozioni di Monza, Vicenza e Reggina in serie B, prime dei rispettivi gironi di Serie C. Lo ha stabilito il consiglio federale della Figc.

Serie B, il Monza ora può festeggiare.

il Consiglio Federale ha sancito la promozione in Serie B del club brianzolo, che al momento dello stop per l’emergenza Coronavirus si trovava al primo posto nel girone A di Lega Pro e che torna così nella serie cadetta a 19 anni dall’ultima volta.

”Finalmente la B è in Brianza”, ha scritto il club sul sito, ripercorrendo poi la stagione 2019/20, un percorso fermato da ”un antagonista invisibile”.

”La notizia che tutti i cuori biancorossi aspettavano è arrivata e la gioia sopita in 19 anni può finalmente esplodere dentro ognuno di loro – si legge nel messaggio del Monza -. Niente caroselli per la città o feste in piazza, troppo alto il rischio di rimbattersi in quell’avversario invisibile”. ”I festeggiamenti non mancheranno, nei modi e nei tempi giusti, in attesa di poter tornare tutti insieme ad abbracciarsi al Brianteo – prosegue il club sul sito -”. Non si sa ancora quando e come, ma i Bagai del Monza si faranno trovare pronti in campo per il nuovo campionato, per dare la caccia al sogno più grande. Intanto il Monza in B, la B è in Brianza!”, conclude la società.

Vicenza in festa, Rosso: “La B primo passo”.

Tre anni per qualcuno sono volati, sono sembrati interminabili per qualcun altro. I tre anni vissuti dall’L.R. Vicenza, senza nemmeno respirare il profumo della Serie B, sono scaduti oggi, quando la Figc ha decretato la promozione della formazione biancorossa di Mimmo Di Carlo che di un altro Vicenza fu capitano.

The Braves are Back … è Serie B!”, lo slogan apparso sul sito web della società che non ha mancato di sottolineare il rammarico per aver dovuto rinunciare ai festeggiamenti nello stadio Romeo Menti, tempio del calcio biancorosso.

“Questa vittoria non è solo nostra, ma anche vostra.

Per ogni chilometro percorso, per ogni gioia vissuta, per ogni lacrima versata, per ogni coro urlato, per averci creduto sempre e per aver sostenuto questi colori nonostante tutto e tutti, perché insieme arriveremo dove, tutti voi, meritate di stare.

Aspettateci, stiamo tornando!”, il messaggio del club.

Il Vicenza era retrocesso al termine della stagione 2016/17, passando attraverso il fallimento del 2018 e l’acquisizione da parte del gruppo presieduto da Renzo Rosso.

Euforico e felice per la promozione proprio il patron e ‘Mister Diesel’.