ROMA – Oggi sono stati sorteggiati i gironi A, B e C della Serie C. Il sorteggio è stato effettuato alle ore 18.30 presso il Salone d’Onore del Coni di Roma: una sede di prestigio per un momento fondamentale, quello della composizione del calendario e per parlare di futuro e progetti.

Per il Presidente Francesco Ghirelli è l’inizio di un nuovo percorso: “Sarà un campionato bellissimo con tante piazze appassionate che hanno voglia di calcio come già i play off hanno dimostrato”. A testimonianza dell’importanza dell’evento, che è stato trasmesso in diretta tv su Rai Sport a partire dalle 18.50, sono stati presenti anche il Presidente del Coni Giovanni Malagò e il Presidente della Figc Gabriele Gravina.

Tanti gli ospiti: i Presidenti dei club, il Presidente Franco Carraro che ha ritirato il premio che gli doveva essere consegnato a Firenze, il Presidente Ettore Prandini della Coldiretti, il Segretario generale del Coni Carlo Mornati. Nel campionato che verrà sono previste due soste il 29 dicembre e il 5 gennaio e quattro turni infrasettimanali (da determinare). Si terminerà il 26 aprile.

Serie C, l’orgoglio del presidente Ghirelli: “Alessandria all’altezza dell’Europa League”.

E’ un giorno importante per Alessandria. Il glorioso stadio del Moccagatta, ricco di tradizione e storia dove mosse i primi passi Gianni Rivera, stasera alle 21 ospiterà la prima partita del secondo turno preliminare di Europa League tra il Torino e gli ungheresi del Debrecen. Un motivo di grande soddisfazione per il club che ha lavorato alacremente per farsi trovare pronto a questo importante appuntamento.

Anche il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ci tiene a sottolinearlo: “Brava l’Alessandria e tutti quelli che hanno contribuito perché lo stadio sia all’altezza di una partita di Europa League. E’ un motivo di orgoglio per tutta la Lega Pro e un riconoscimento al lavoro del club” (fonte il sito ufficiale della Lega Pro).

