ROMA – Da oggi e fino al 3 aprile le partite di calcio della Serie C saranno disponibili in chiaro sulla piattaforma di Eleven Sports. Lo rende noto all’ANSA una nota della Lega Pro. Il presidente Francesco Ghirelli ed Eleven Sports Italia, infatti, hanno firmato oggi un accordo che dà la possibilità agli italiani di assistere gratuitamente e in diretta streaming alle partite di calcio delle 60 squadre di Serie C.

Serie C, tutte le partite in chiaro anche grazie alla RAI.

La RAI, che trasmette in diretta televisiva le partite di Serie C del posticipo del lunedì sera, ha dato la sua piena disponibilità all’operazione.

“Ho molto apprezzato la decisione del presidente Ghirelli di trasmettere in chiaro tutte le partite della Lega Pro, accogliendo in pieno lo spirito con cui ieri rivolgevo il mio appello alla Figc e alla Lega Serie A”.

Così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ringrazia il presidente della Lega Pro.

”Ringrazio anche Eleven Sports e RAI – aggiunge il ministro – che si adopereranno per permettere che ciò avvenga, dimostrando che – in situazioni come quella che stiamo vivendo – gli interessi economici siano del tutto secondari.

(fonte ANSA).