VICENZA – ”L’Aic e i calciatori professionisti tesserati per la società Vicenza Calcio (Serie C) vogliono porre in evidenza l’anomala situazione del club e formalmente comunicare lo stato di agitazione e il preavviso di sciopero”.

E’ quanto si legge in una nota dell’associazione italiana calciatori secondo cui ”come noto, vi è stato un lungo periodo di incertezza e promesse mancate, situazione conclamata con il mancato pagamento degli stipendi relativi ai mesi di settembre e ottobre 2017 nel termine ultimo previsto per i controlli COVISOC”.

”Siamo alle porte delle festività natalizie – afferma l’Aic – senza che i calciatori, ed alcuni dipendenti, abbiano percepito le mensilità dovute. Non si conoscono l’entità del dissesto e i termini di un eventuale piano di salvataggio.

Per tali motivi i calciatori professionisti tesserati con la società Vicenza Calcio S.p.A. potrebbero non scendere in campo già venerdì prossimo a Gubbio, sostenuti dall’AIC in questa loro protesta”.