Shakhtar Donetsk-Inter, streaming o diretta tv: dove vedere la partita di Champions League (data e orario). La squadra di Simone Inzaghi cerca il riscatto dopo la prima sconfitta in casa contro il Real Madrid. L’avversario è lo Shakhtar di Roberto De Zerbi. La partita si gioca questa sera 28 settembre alle 18:45. Shakhtar Donetsk-Inter dove vederla.

Shakhtar Donetsk-Inter, dove seguire la partita in diretta tv

La partita di Champions League dell’Inter contro lo Shakhtar è visibile sia in diretta tv che in streaming. Per gli abbonati Sky la partita viene trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), e Sky Sport (canale 252 del satellite).

Shakhtar Donetsk-Inter, come e dove vedere la partita in diretta streaming

Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere Shakthar-Inter con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV. Su Infinity c’è la possibilità di seguirla attraverso l’applicazione dedicata, Infinity+.