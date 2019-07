MADRID – Shannon De Lima sta facendo di tutto per convincere il fidanzato James Rodriguez a rifiutare l’offerta dell’Atletico Madrid per trasferirsi al Napoli. Shannon De Lima lo starebbe facendo per allontanare il suo fidanzato da Madrid dove vive l’ex moglie Daniela Ospina.

Per sua sfortuna, si sono complicate le cose per il trasferimento di James Rodriguez al Napoli. Il calciatore colombiano, per la gioia di Shannon De Lima, ha dato la sua parola a Carlo Ancelotti ma il Napoli non riesce a trovare un’intesa con il Real Madrid. I Blancos hanno speso più di 300 milioni di euro sul mercato e hanno bisogno di cedere calciatori a centrocampo per tentare l’assalto a Paul Pogba.

In uscita ci sono Ceballos, James Rodriguez e Isco. Il Real Madrid non ha preferenze, cederà i due calciatori che riuscirà a piazzare prima a titolo definitivo ed ovviamente alle sue condizioni. Ecco perché l’offerta del Napoli che si basa sul prestito con obbligo di riscatto è stata rispedita al mittente. Il Real Madrid vuole tutto e subito, vuole cedere i suoi calciatori in uscita a titolo definitivo per avere subito a disposizione il denaro da investire nell’acquisto di Paul Pogba.

Nel caso in cui il Real Madrid trovasse acquirenti in tempi brevi sia per Ceballos che per Isco (si parla di Juventus), potrebbe valutare di tenere in rosa James Rodriguez e a quel punto tramonterebbe il suo passaggio al Napoli alla corte di Carlo Ancelotti.

Shannon De Lima, chi è la fidanzata di James Rodriguez.

Shannon De Lima è una delle modelle più belle del mondo. E’ anche un personaggio televisivo e una influencer visto che su Instagram è seguita da quasi due milioni di follower. Grazie a questo suo enorme seguito sui social network, riceve moltissime offerte da parte di numerose aziende.