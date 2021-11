Sheriff-Inter, streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League (data e orario). L’inter vola in Moldavia con l’obiettivo di vincere e portare a Milano tre punti pesantissimi per la qualificazione agli ottavi. L’avversario è lo Sheriff, che guida il girone ma già sconfitto dalla squadra di Spalletti nella partita di San Siro. La partita si gioca il 3 novembre, fischio d’inizio alle 21. Sheriff-Inter dove vederla.

Sheriff-Inter, dove seguire la partita in diretta tv

La partita di Champions League dell’Inter è visibile sia in diretta tv che in streaming. Per gli abbonati Sky la partita viene trasmessa su su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Sheriff-Inter, come e dove vedere la partita in diretta streaming

Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere Sheriff-Inter con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV e Infinity, dove c’è la possibilità di seguirla attraverso l’applicazione dedicata, Infinity+.

Sheriff-Inter: le probabili formazioni

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Fernando, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, S. Thill; A. Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martínez, Dzeko.