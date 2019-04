ROMA – Shirin David e Kevin Price Boateng sono andati ad un concerto insieme. Le foto della loro uscita sono state pubblicate su Instagram dalla cantante Shirin David. Stando a quanto scrivono le riviste di gossip, Kevin Prince Boateng avrebbe terminato la sua storia d’amore con Melissa Satta iniziata nel 2013.

Stando sempre a quanto scritto dalle riviste specializzate, la David sarebbe la nuova fiamma del calciatore del Barcellona. Le foto Instagram, mostrano una certa intesa tra loro. Kevin Prince Boateng ha giocato un’ottima prima parte di stagione tra le fila del Sassuolo e a gennaio si è trasferito al Barcellona in Spagna dove sta trovando poco spazio.

Shirin David, ecco chi è la cantante che è uscita con Kevin Prince Boateng.

La David è nata da madre lituana e padre iraniano, sin dall’infanzia si è avvicinata al mondo musicale, prendendo lezioni di pianoforte, violino e oboe. Ha inoltre studiato balletto alla Scuola di Balletto di Amburgo, e ha successivamente frequentato l’Accademia di Opera, Canto e Ballo sempre nella sua città natale. Ha lavorato a diverse produzioni all’Opera di Amburgo.

Come scrive Wikipedia, il 19 marzo 2014 ha aperto un canale YouTube che a marzo 2019 ha raggiunto 2,4 milioni di iscritti e 150 milioni di visualizzazioni, rientrando fra i 50 canali tedeschi più popolari. Nel 2015 ha collaborato con il cantante Ado Kojo sul singolo Du liebst mich nicht, che ha raggiunto la top 10 nelle classifiche di Austria e Germania e la top 20 in Svizzera. Nel 2017 è stata giudice alla 14ª edizione del talent show Deutschland sucht den Superstar.

A gennaio 2019 ha pubblicato il suo singolo di debutto come solista, Orbit, che è entrato in top 10 in Austria e Germania e in top 20 in Svizzera. Il mese successivo è uscito il secondo singolo, Gib ihm, che ha debuttato alla vetta della classifica tedesca dei singoli.

