Sigurdsson arrestato per pedofilia: la moglie (ex Miss Islanda) se ne va di casa e cancella i suoi profili social

L’arresto di Gylfi Sigurdsson con l’accusa di pedofilia è stato uno shock devastante per la moglie del 31enne centrocampista islandese. Sigurdsson è stato rilasciato su cauzione e adesso si trova in una “safe house” messa a disposizione dall’Everton, un alloggio sicuro dove può essere al riparo dall’assalto mediatico. In Islanda si sta dando molto risalto al caso che ha sconvolto un popolo intero.

La moglie di Sigurdsson se ne va di casa e si cancella da Instagram

Accuse che hanno distrutto soprattutto la sua famiglia, in primis la moglie Alexandra Ivarsdottir, ex Miss Islanda. Secondo quanto racconta il Daily Mail, la modella, che ben presto diventerà mamma, ha lasciato un paio di giorni fa la casa a Liverpool e si trova adesso in Islanda, per cercare di trovare un po’ di pace nell’abbraccio della sua famiglia. Già qualche giorno prima la ragazza aveva cancellato il suo seguitissimo profilo Instagram per evitare la tempesta mediatica.

Sigurdsson e signora, a settembre dell’anno scorso, erano saliti alla ribalta per un fatto tragico, la scomparsa del piccolo Maximilian Helgi Ivarsson, fratellastro di Alexandra, morto per le conseguenze di un colpo esploso da un facile con cui era entrato in contatto in modo accidentale nella sua abitazione.

Gylfi Sigurdsson nega le accuse

Intanto Sigurdsson nega le accuse: la speranza di tutti è che sia in grado di dimostrare che non c’entri nulla con gli orrori contestatigli, tornando ad essere il volto pulito che era fino alla settimana scorsa. Le foto di gloria sportiva ed amore coniugale che tuttora sono presenti sul suo profilo Instagram sono davvero un pugno nello stomaco per i tifosi del nazionale islandese.