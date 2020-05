MILANO – Mikael Silvestre, ex calciatore di Inter e Manchester United, ha avuto la fortuna di giocare sia con Cristiano Ronaldo che con Luiz Nazario da Lima Ronaldo.

Grazie a tanti allenamenti e partite in loro compagnia, Silvestre è arrivato alla conclusione di come il Fenomeno sia inarrivabile per tutti.

Della serie, Cristiano Ronaldo e Messi sono dei fenomeni ma Luiz Nazario da Lima è stato molto più forte di entrambi.

Le dichiarazioni rilasciate da Silvestre, sono riportate da goal.com.

“Era inarrestabile. Ho giocato contro Messi e insieme a Cristiano, ma lui in termini di velocità aveva qualcosa di diverso. Era ai massimi livelli. Cristiano ha tre o quattro finte che usa spesso e che puoi studiare, Ronnie era diverso. Inventava le cose al momento, non potevi sapere se andava a destra o a sinistra e segnava da tutte le posizioni. In alcuni momenti della sua carriera ha giocato con una gamba sola e comunque superava tutti i migliori difensori d’Europa”.

Mikaël Samy Silvestre ha giocato una stagione nell’Inter disputando 31 partite e segnando un gol.

Poi Silvestre si è trasferito al Manchester United dove ha giocato nove stagioni disputando 361 partite e segnando 10 gol.

Silvestre è stato un Nazionale Francese, con la Francia ha vinto due Confederations Cup ed è arrivato secondo nel Mondiale vinto dall’Italia nel 2006.