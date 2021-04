Silvia Piccini, ciclista di 17 anni di Sedegliano (Udine) morta: investita 2 giorni fa da un’auto mentre si allenava

Silvia Piccini è morta: la ciclista di Sedegliano (Udine) aveva solo 17 anni. Silvia era stata investita da un’auto mentre si allenava. Era sulla strada provinciale tra San Daniele e Rodeano. Dopo due giorni di agonia in ospedale, purtroppo non ce l’ha fatta.

Le condizioni di Silvia, trasportata d’urgenza all’ospedale di Udine, erano apparse fin da subito molto gravi. Dopo due giorni è stata dichiarata la morte cerebrale. I familiari hanno dato l’assenso alla donazione degli organi.

Silvia Piccini, ciclista di Sedegliano originaria di Santo Domingo

Silvia Piccini, nata in Spagna con origini di Santo Domingo, abitava a Gradisca di Sedegliano. Come riporta il quotidiano friulano Messaggero Veneto, la scomparsa della giovane ha causato il lutto nella comunità ciclistica locale, espresso per bocca di Nada Cristofoli, responsabile del ciclismo femminile su strada del Fvg. La giovane aveva partecipato ai campionati italiani sia su pista che su strada.

L’incidente che è costato la vita a Silvia Piccini

Silvia era stata investita intorno alle 16 di martedì 20 aprile. L’ha travolta una Audi A1 condotta da una donna di 34 anni di Rivignano Teor, che ora rischia una denuncia per omicidio stradale. In realtà le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Le forze dell’ordine sono all’opera per provare a ricostruire l’esatta dinamica.