LONDRA (INGHILTERRA) – Allarme in casa Inter per Sime Vrsaljko. Il terzino nerazzurro è stato infatti sostituito dopo 26′ nella gara tra Croazia e Inghilterra per infortunio, dopo un contrasto con Rashford.

Ancora da valutare l’entità del problema fisico per Vrsaljko, che era già tornato a Milano malconcio dalla nazionale nella pausa dello scorso settembre. ”Ha sentito dolore, spero non sia nulla di grave”, ha commentato il ct della Croazia Dalic dopo la sconfitta con l’Inghilterra.

Su Twitter si parla dell’infortunio di Vrsaljko

Inter, infortunio in nazionale per Vrsaljko: da valutare in vista per la Roma #AsRoma https://t.co/gF3fJlB4CE pic.twitter.com/DG9vTMfU3p — laroma24.it (@LAROMA24) 18 novembre 2018

Non e’giusto trattare cosi’ D’Ambrosio, il suo lo ha sempre fatto, quante partite ha fatto Vrsaljko quest’anno? — Lele Oriali (@trecchinese) 18 novembre 2018