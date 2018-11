MILANO – Elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra per il terzino dell’Inter Sime Vrsaljko. È questo l’esito degli esami a cui il giocatore nerazzurro si è sottoposto oggi, dopo essere stato sostituito al 26′ della gara di Uefa Nations League tra Inghilterra e Croazia.

Vrsaljko salterà così la sfida di sabato contro il Frosinone, con lo staff medico interista che proverà a recuperarlo per la decisiva gara con il Tottenham in Champions League, in programma mercoledì 28 novembre.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

TEAM NEWS | Sime Vrsaljko is expected to be out for around 10 days, as Inter Milan confirmed he suffered a thigh strain on international duty.

Inter hope to have him back for the Champions League trip to Tottenham Hotspur or failing that Roma on December the 2nd.#THFC #COYS pic.twitter.com/nqnZQVp6q1

— Ricky Sacks 🎙 (@RickSpur) 19 novembre 2018