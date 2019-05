MILANO – Momento magico per Keita Balde. L’attaccante dell’Inter ha segnato uno dei due gol che hanno permesso ai nerazzurri di qualificarsi per il secondo anno consecutivo alla Champions League e al termine della partita l’ivoriano ha svelato su Instagram che ha anche un altro motivo per fare festa. La compagna Simona Guatieri è incinta. Ora la notizia è di dominio pubblico e molti tifosi dell’Inter si sono congratulati attraverso i social network con l’ex attaccante della Lazio.

Icardi festeggia la qualificazione dell’Inter in Champions League.

“La vita non deve essere perfetta per essere meravigliosa”. Anche Mauro Icardi si fa sentire sui social, festeggiando la qualificazione dell’Inter in Champions League con la foto della celebrazioni della squadra nello spogliatoio dopo la vittoria con l’Empoli. Un’altra serata difficile per l’ex capitano nerazzurro, protagonista in negativo con un rigore sbagliato, a cui sono seguiti copiosi fischi e insulti dai tifosi al momento della sostituzione in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita da interista.

”Se la vita è un viaggio magico allora una parte del mio è nerazzurro. Farò il meglio che posso per questi colori”. Così il presidente dell’Inter Steven Zhang esulta su Instagram per la qualificazione in Champions League, postando una foto della festa negli spogliatoi insieme alla squadra e ai dirigenti.

Dopo il successo con l’Empoli, Zhang ha festeggiato in centro insieme agli stessi dirigenti (tra i quali

i due AD Marotta e Antonello), ai dipendenti della società e ad alcuni calciatori come il capitano Handanovic e De Vrij (fonte Ansa).