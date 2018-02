ROMA – Tensione alle stelle in casa Lazio al termine della sfida persa 2-1 in casa con il Genoa. Nel post partita, come rivela in esclusiva www.sportmediaset.mediaset.it, Felipe Anderson e Simone Inzaghi si sono scontrati molto duramente, sfiorando addirittura la rissa.

Secondo l’allenatore, il brasiliano – entrato nella ripresa al posto di Marusic – ha dato uno scarso contributo in un momento decisivo del match, colto anche dai tifosi che hanno più volte fischiato il fantasista.

L’allenatore piacentino, come raccontato da Premium Sport, lo ha rimproverato, ottenendo come risposta un “tanto te la prendi sempre solo con me”. L’acceso diverbio è stato fortunatamente sedato da Lucas Leiva, che ha utilizzato tutta la sua esperienza per riportare la calma tra il compagno di squadra e l’allenatore. Il futuro di Felipe Anderson, però, a questo punto sembra sempre più lontano da Roma.

La smentita della Lazio

«Siamo ancora arrabbiati per domenica, ma con la voglia di riscatto. Contro il Napoli sarà una grande partita, la Lazio la onorerà al massimo. Scontro Felipe Anderson-Inzaghi? Un confronto civile e naturale dopo una partita sfortunata come quella col Genoa è stato caricato e romanzato in una rissa che non c’è mai stata.

Era giusto che l’allenatore esprimesse il proprio rammarico per l’andamento della gara e indicasse le carenze. Parlare di scontro quasi fisico è una esagerazione che voglio smentire. Se non ci fossero questi chiarimenti ci sarebbe da preoccuparsi. É un segno di vitalità e attaccamento alla squadra e ai colori. Non ci sono termini drammatici o irreparabili tra Inzaghi e Felipe Anderson, rientrano nelle logiche di spogliatoio.

Il mister ha fatto quello che doveva fare, c’è stato un errore da parte di tutta la squadra che non ha reagito al gioco del Genoa e ora si deve recuperare. Il fatto che Inzaghi abbia dato un giorno libero è un segno di distensione. Ci sono momenti che i calciatori hanno un giorno storto, ma poi tutto si supera. Sembra che ci sia la ricerca disperata di spunti per alimentare le tensioni ma vanno stemperate. I tifosi non devono pensare che ci sia uno stato di rivolta nello spogliatoio perché non è vero». Il Corriere dello Sport riporta la smentita del portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio. Arturo Diaconale ha smentito la notizia della rissa sfiorata nello spogliatoio tra il tecnico e il giocatore.