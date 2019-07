Simonetta Italiano maestra d’inglese di Sarri la “spugna”, Ancelotti con i salami…

ROMA – Si chiama Simonetta Italiano ma insegna la lingua inglese a volenterosi alunni non proprio di primo pelo, autentici totem del calcio come Fabio Capello e Carlo Ancelotti prima e Sarri poi, di calciatori come Zappacosta e footballer d’importazone britannica come il recente Aroon Ramsey.

Si è confidata con la Gazzetta dello Sport ed è interessante apprendere che Mazzarri si applica ma ha subito un blocco, Capello è precisino come il figlio di un maestro qual’è, Ancelotto è buono e generoso tanti da presentarsi alle lezioni con un paio di salami.

E poi scopriamo che Ramseè è brillante e flessibile,. Brillante è un aggettivo che Lady Italiano spende anche per Baldini il consigliori di Pallotta inviso ai tifosi romanisti. Il cocco della maestra resta Zappacosta, seguito da Borriello.

Sarri, fresco di esperienza londinese, “assorbe subito parole e frasi idiomatiche”. (fonte Gazzetta.it)