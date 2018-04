CROTONE – Il Crotone ha bloccato la Juventus sull’1-1 grazie a un gol alla Cristiano Ronaldo di Simy.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Simy: “Io come Cristiano Ronaldo? Ci ho provato…”

“Un gol in rovesciata come quello di Cristiano Ronaldo? Una rete da attaccante. Io ci ho provato, è andata bene e sono contento perchè questo è un punto importante per il Crotone. La rete la dedico alla squadra e alla mia famiglia”.

Così l’attaccante del Crotone Simy, che in acrobazia ha segnato la rete che ha bloccato la Juventus sull’1-1. “La lotta scudetto non ci riguarda – ha aggiunto il nigeriano -: il nostro scudetto sarà la salvezza”.

Il gol in rovesciata di Simy