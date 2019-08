ROMA – Bellissima la sorpresa per Sinisa Mihajlovic preparata dalla famiglia. Tornato nella sua casa di Roma, dopo il primo ciclo di cure contro la leucemia, l’allenatore del Bologna si è trovato davanti palloncini colorati, striscioni e tantissime foto dei momenti più belli vissuti in famiglia. “SORPRESAAAA! Bentornato a casa papà” ha scritto in calce al post la moglie Arianna Rapaccioni su Instagram.

Mihajlovic sta affrontando una sfida molto importante, e di certo l’amore della sua famiglia non gli manca, come ieri sera, quando l’allenatore serbo è stato accolto allo stadio bolognese per il derby con la Spal da una standing ovation e applausi commossi dei tifosi. Nell’ospedale bolognese dovrà tornare per un secondo ciclo di terapie per la leucemia annunciata al pubblico il 13 luglio ma ora il tecnico trascorrerà qualche giorno in famiglia, circondato dall’affetto dei suoi cari. (fonte INSTAGRAM)