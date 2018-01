ROMA – Sinisa Mihajlovic esonerato dopo il derby perso: il Torino pensa a Mazzarri. All’una di notte è arrivata del direttore sportivo a Mihajlovic: “Non sei più l’allenatore del Torino”. Subito una delegazione dei suoi ormai ex giocatori guidata da Belotti è andata all’hotel del mister per stringersi intorno a lui.

Il presidente Cairo, dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia, ha deciso di cambiare strada. Il più papabile a sostituire Sinisa è al momento l’ex tecnico dell’Inter Mazzarri.

A essere fatale al tecnico serbo, tuttavia, sarebbero stati soprattutto i deludenti risultati in campionato – 10 pareggi – che hanno tenuto lontano il Torino dalle prime sei posizioni e dalla zona Europa League. Dopo il ko contro la Juventus, condito dall’espulsione per le proteste dopo il presunto fallo di Khedira su Acquah nell’azione del raddoppio bianconero, Mihajlovic non si è presentato in sala stampa, dove ha mandato il vice Attilio Lombardo. “Era troppo frustrato per venire a parlare con i giornalisti di quell’episodio”, ha spiegato Lombardo.