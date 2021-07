Sirigu, la frase a Donnarumma prima dei rigori di Italia-Spagna: ecco cosa gli ha detto. L’estremo difensore del Torino ha dato suggerimenti preziosi a Donnarumma prima dei calci di rigore. Consigli che hanno aiutato il collega più giovane a fare la differenza dagli undici metri.

Ma cosa gli ha detto? Alcune parole sono deducibili dal suo labiale (che non era coperto): “Gigio, usa la testa. Stai tranquillo che sei forte. Rimani calmo, usa la testa e ce ne andiamo in finale…”.

Al termine del match, è stata chiesta una conferma a Donnarumma ma l’ex estremo difensore del Milan ha voluto tenere segrete le parole di Sirigu. Ma ha comunque speso parole di elogio per il compagno di reparto e di Nazionale.

“Le parole di Sirigu? Sono cose nostre, abbiamo un rapporto incredibile. Sirigu è un a persona speciale, un uomo speciale”. “Con la forza del gruppo ce l’abbiamo fatta. I portieri che mi hanno preceduto hanno fatto la storia in azzurro, ce la metterò tutta cercando di batterli”. “Sappiamo da dove siamo partiti e da dove sono partito io. In quel momento c’era tutto, sono in una finale dell’Europeo”.