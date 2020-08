Europa League al Siviglia, Inter condannata da un autogol di Lukaku.

Lo splendido cammino dell’Inter in Europa League è finito in maniera beffarda. I nerazzurri hanno perso 3 a 2 contro il Siviglia a causa di una sfortunata autorete di Lukaku. Per il Siviglia, si tratta addirittura del sesto successo in Coppa Uefa/Europa League.

L’Inter è stata la prima squadra italiana a raggiungere la finale da quando la Coppa Uefa si chiama Europa League ma purtroppo non è riuscita ad alzarla al cielo.

Eppure la finale di Colonia era iniziata nel migliore dei modi con una rete di Lukaku. Il centravanti belga si è guadagnato e ha trasformato un calcio di rigore.

Ma la gioia del vantaggio è durata veramente poco perché il Siviglia ha pareggiato praticamente subito con un colpo di testa di De Jong su cross di Navas dalla destra.

La rete ha galvanizzato il Siviglia che è riuscito anche a firmare il sorpasso sempre con lo scatenato De Jong. Altro gol di testa ma questa volta su cross di un dominante Banega.

L’Inter è riuscito a reagire anche a questa difficoltà grazie alla rete di testa di Godin ma nella ripresa i nerazzurri hanno commesso errori che li hanno condannati.

Infatti Lukaku, che fino a quel momento era stato un protagonista in positivo, ha commesso due errori decisamente gravi. Prima si è divorato una rete già fatta da solo davanti al portiere avversario, poi ha deviato in rete la rovesciata di Diego Carlos regalando il trofeo al Siviglia.

Conte ha chiuso la sua prima stagione all’Inter senza trofei ma con due secondi posti, quello in campionato e questo in Europa League.

Nerazzurri condannati da una autorete di Lukaku.

Siviglia-Inter in campo per la finale di Europa League. Il Siviglia di Lopetegui sfida l’Inter con Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Jordan, Fernando, Banega; Ocampos, De Jong e Suso.

La squadra allenata da Conte risponde agli spagnoli con Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku e L. Martinez.

La partita è diretta dall’arbitro Makkelie (Ola).

Subito emozioni a Colonia. Al 2′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo per il Siviglia, salvataggio sulla linea dell’Inter su tiro a botta sicura di Fernando.

Poi l’azione è ripartita, Barella ha servito Lukaku che ha superato in velocità un avversario ed è stato steso in area di rigore da Diego Carlos.

Rigore netto. Dagli undici metri non ha sbagliato lo specialista Lukaku al 4′. Pareggio del Siviglia all’11’. Cross dalla destra di Jesus Navas e colpo di testa vincente di De Jong in anticipo su Godin.

Rimonta Siviglia al 32′. Punizione dalla trequarti per Banega. Il cross del centrocampista argentino ha trovato De Jong sul secondo palo. Il centravanti del Siviglia ha svettato su Gagliardini e ha segnato la doppietta di testa.

Pareggio dell’Inter al 35′. Una rete che è la fotocopia di quella del Siviglia. Cross di Brozovic dalla trequarti e stacco perfetto di Godin. Il primo tempo è terminato sul risultato di due a due.

Al 65′, Lukaku ha eluso la trappola del fuorigioco e si è presentato davanti al portiere del Siviglia. Il centravanti belga ha provato a segnare sotto le sue gambe ma non c’è riuscito centrandolo in pieno.

Siviglia nuovamente in vantaggio grazie ad un incredibile autogol di Lukaku al 74′. Sugli sviluppi di una punizione per il Siviglia, Diego Carlos ha calciato verso la porta dell’Inter con una rovesciata, Lukaku ha deviato la sua conclusione in rete.

E’ finita, il Siviglia ha vinto la sesta Coppa Uefa/Europa League della sua storia.

Il tabellino.

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos (85′ Gudelj), Reguilon; Jordan, Fernando, Banega; Ocampos (68′ Munir), De Jong (85′ En-Nesyri), Suso (77′ Vazquez). A disposizione: Vaclik, Javi Diaz, Gomez, Escudero, Oliver, Lara, Genaro, Pablo Perez. Allenatore: Lopetegui.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin (90′ Candreva), De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio (77′ Moses), Barella, Brozovic, Gagliardini (77′ Eriksen), Young; Lukaku, L.Martinez (77′ Sanchez). A disposizione: Padelli, Sensi, Ranocchia, Valero, Esposito, Pirola, Biraghi, Skriniar. Allenatore: Conte.

ARBITRO: Makkelie (Olanda)

MARCATORI: 4′ su rig. Lukaku (I), 12′ e 32′ De Jong (S), 35′ Godin (I), 73′ aut. Lukaku (S),

NOTE: Ammoniti Diego Carlos, Banega, (S); Barella, Bastoni, Gagliardini (I). Recupero: 1′ – 6′.