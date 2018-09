DUNAJSKA STREDA (SLOVACCHIA) – L’Italia Under 21 è stata travolta dalla Slovacchia 3-0 (1-0) in una partita amichevole giocata questa sera alla “Mol Arena” di Dunajska Streda. Gigi Di Biagio dovrà lavorare molto per rendere la squadra competitiva in vista del prossimo Europeo di categoria.

Il tabellino e le pagelle di Slovacchia-Italia 3-0.

Marcatori: 9′ e 50′ Haraslin (S), 55′ Mraz (S)

Slovacchia: Greif 6 (46′ Jakubech 6); Kadlec 6 (46′ Sulek 6), Vavro 6 (85′ Krizan 6), Hancko 6.5, Siplak 6.5; Jirka 6.5 (46′ Spalek 6), Herc 6 (79′ Lesniak 6), Dimun 6 (46′ Kacer 6), Fabry 6 (62′ Benes 6), Haraslin 7.5 (62′ Kostal 6.5), Mraz 7 (62′ Vestenicky 6). A disp.: Rodak, Laczko, Urblik, Bozenik, Spalek. All.: Adrian Gula 8.

Italia: Audero 5.5; Calabria 5 (68′ Adjapong 5.5), Mancini 5, Romagna 5, Pezzella 5.5 (79′ Dimarco 6); Valzania 5.5 (46′ Cassata 5.5), Locatelli 5 (68′ Murgia 5.5), Mandragora 5; Parigini 5.5 (58′ Orsolini 5.5), Bonazzoli 5 (58′ Vido 5.5), Cutrone 5 (79′ Cerri 5.5). A disp.: Montipò, Scuffet, Luperto, Depaoli, Favilli, Marchizza, Pessina. All.: Luigi Di Biagio 4.

Arbitro: sig. Karako (Macedonia) 6.5.

Ammoniti: 38′ Mancini (I), 40′ Cutrone (I), 69′ Kacer (S), 73′ Spalek (S), 82′ Adjapong (I), 84′ Mandragora (I).