Under 21, Slovacchia-Italia streaming e diretta tv: dove vederla. Orario e data

DUNAJSKA STREDA (SLOVACCHIA) – L’Italia Under 21 torna in campo per l’amichevole internazionale contro la Slovacchia. La partita si giocherà giovedì a Dunajska Streda alle ore 18.30. La gara dovrebbe essere trasmessa in diretta tv su Rai Sport, la Rai ufficializzerà il canale nelle prossime ore, e sarà certamente visibile in diretta streaming sul sito internet ufficiale della Rai.

Sono 28 i convocati del ct dell’Under 21 Luigi Di Biagio per le amichevoli con Slovacchia e Albania di giovedì 6 settembre a Dunajska Streda e martedì 11 settembre a Cagliari. L’elenco dei convocati.

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Lorenzo Montipò (Benevento), Simone Scuffet (Udinese); difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Davide Calabria (Milan), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Gianluca Mancini (Atalanta), Riccardo Marchizza (Crotone), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Francesco Cassata (Frosinone), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Atalanta), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Atalanta).

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Alberto Cerri (Cagliari), Patrick Cutrone (Milan), Andrea Favilli (Genoa), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Luca Vido (Perugia).