BRATISLAVA (SLOVACCHIA) – E’ successo di tutto nella partita di Nations League tra la Slovacchia e la Repubblica Ceca. Protagonisti, in positivo e in negativo, i calciatori che militano nel campionato italiano.

Skriniar ha giocato la sua peggior partita da quando milita in Nazionale. In entrambi i gol, ha sbagliato la marcatura e gli avversari hanno segnato e festeggiato. La seconda rete è stata siglata dal romanista Schick, alla seconda rete in Nations League. La Slovacchia ha salvato l’onore con il gol del napoletano Marek Hamsik.

Calciatore che aveva bisogno di questa rete per rilanciarsi perché il suo avvio di stagione con il Napoli non è stato dei migliori. Stesso discorso per Schick che con la maglia della Roma non segna praticamente mai.

