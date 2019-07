Soddimo video gol centrocampo Napoli-Cremonese youtube

DIMARO – Finisce 3-3 il terzo test estivo del Napoli di Carlo Ancelotti che va due volte in svantaggio, poi rimonta e alla fine pareggia con la Cremonese di Rastrelli, squadra di B. La gara amichevole è stata decisa da un gol capolavoro, da centrocampo, di Soddimo che ha ricordato moltissimo quello siglato da Harry Kane nel corso della partita di International Champions Cup tra la Juventus ed il Tottenham.

Il match è servito ad Ancelotti per capire l’evoluzione della prima parte del precampionato in vista della fine del ritiro di Dimaro, tra due giorni. Tanti esperimenti e anche l’esordio di Elmas, il nuovo acquisto in mediana, entrato a metà ripresa.

Il Napoli si prepara agli ultimi due giorni di ritiro e poi a scaricare la fatica in un tournee’ internazionale che comincia il 28 luglio da Edimburgo, contro i campioni d’Europa del Liverpool.

Nel corso di queste prime amichevoli con squadre di categoria inferiore, il Napoli ha mostrato la solita brillantezza in fase offensiva ma in difesa ha fatto veramente fatica.

Il tabellino della partita amichevole tra Napoli e Cremonese terminata sul risultato di tre a tre.

NAPOLI-CREMONESE 3-3 (primo tempo 1-2)

MARCATORI: Autogol Manolas (N) all’11’, Insigne (N) su rigore al 37’, Arini (C) al 42’ p.t.; Verdi (N) al 9’, Younes (N) al 24’, autogol Meret (N) al 31’ s.t.

NAPOLI P.T. 4-2-3-1: Meret; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik. All. Ancelotti.

NAPOLI S.T. 4-2-3-1: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Luperto, Mario Rui; Callejon, Gaetano; Malcuit (dal 23’ s.t. Elmas), Verdi, Insigne (dal 20’ s.t. Younes); Milik (dal 20’ s.t. Tutino). (Karnezis, Idasiak). All. Ancelotti.

CREMONESE 3-5-2: Agazzi (dal 25’ s.t. Ravaglia); Caracciolo, Claiton (dal 23’ Ravanelli), Terranova; Mogos (dal 29’ s.t. Rondanini), Arini (dal 36’ s.t. Girelli), Castagnetti (dal 25’ s.t. Cella), Boultam (dal 13’ s.t. Deli), Migliore (dal 1’ s.t. Renzetti); Piccolo (dal 13’ s.t. Montalto), Palombi (dal 13’ s.t. Soddimo). (Volpe, Hoxha). All. Rastelli.

ARBITRO: Lovison di Padova

NOTE – Spettatori 3500.

Il video da YouTube con il gol di Soddimo da centrocampo durante la partita amichevole tra il Napoli e la Cremonese che è terminata sul risultato di tre a tre (fonti Ansa e La Gazzetta dello Sport).