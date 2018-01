CORTINA D’AMPEZZO – Dopo il trionfo Sofia Goggia ha sbagliato, facendo uno spettacolare e pericoloso presentat’arm sul salto che immette sullo Schuss delle Tofane e ha così lasciato strada libera al successo della statunitense Lindsey Vonn nella discesa 2 di Coppa del mondo di Cortina. Vonn ha vinto alla grande in 1’36″48, lasciandosi alle spalle Tina Weirather del Liechtenstein in 1’37″40 e l’altra statunitense Jacqueline Wiles (1’37″46).

Per Vonn è il 12/o successo a Cortina, il 79/o in Coppa del mondo nella sua strepitosa carriera in cui, a 33 anni di età, ha conquistato anche due ori iridati e uno olimpico, oltre a quattro grandi Coppe del mondo: è un palmares che l’ha resa la più grande sciatrice i tutti i tempi. Fuori Goggia – che atterrando sul salto è finita con la schiena sulla neve, scivolando per alcuni metri, ma rialzandosi indenne con un formidabile colpo di reni – per l’Italia la migliore è stata Johanna Schnarf 9/a in 1’38″29.

Più indietro, al momento 16/a, c’è Nicol Delago in 1’38″69: poi, Nadia Fanchini in 1’38″80, Federica Brignone in 1’38″81, Verena Stuffer in 1’38″95. Domani per Goggia e compagne ci sarà modo di rifarsi con il SuperG che chiude la tappa di Cortina.

E’ stato fortunatamente più spettacolare che altro il presentat’arm – con le punte degli sci paralleli rivolte al cielo – che Sofia Goggia ha fatto sul lungo e ripido salto che immette sullo Schuss delle Tofane. E’ atterrata in un tratto ancora in forte pendenza e la sua schiena per alcuni metri, in una nube di neve, ha toccato il fondo pista. Poi, però, con un colpo di reni e uno sci che ha preso la giusta inclinazione, si è rialzata indenne.

“Ho sbagliato all’attacco del dente sopra il salto. Non ero nella giusta posizione per il salto, ma ancora troppo arretrata. Sono però riuscita a controllare la caduta e tutto è andato bene”, ha raccontato l’azzurra. “Per il SuperG di domani nessun problema. Ora resetto tutto – ha annunciato l’azzurra – e si riparte da zero: andare e via”.