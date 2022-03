Sofia Goggia chi è: dove e quando è nata, età, altezza, marito, fidanzato e vita privata

Sofia Goggia sarà tra gli ospiti di Verissimo. Dove e quando è nata? E’ sposata? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Sofia Goggia

Sofia Goggia è nata a Bergamo il 15 novembre del 1992. La sciatrice ha quindi 29 anni. Sofia Goggia è salita sugli sci fin da quando era ragazzina.

Negli anni la Goggia è diventata una delle sciatrici più amate in Italia grazie anche alla sua bacheca di tutto rispetto: campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di tre Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali.

Come spesso accade agli sportivi che ogni giorno si allenano duramente, anche Sofia Goggia più volte si è dovuta fermare a causa di alcuni infortuni. Ma la sua forza di volontà l’ha sempre aiutata a rialzarsi.

Fidanzato, marito e figli: la vita privata di Sofia Goggia

Della vita privata di Sofia Goggia non sappiamo molto. In un’intervista per Il Corriere dello Sport ha dichiarato scherzando:

“Ho ‘licenziato’ un fidanzato dopo uno stage di due mesi. Ora preferisco concentrarmi sullo sci ma se dovesse arrivare qualcuno di interessante non me lo lascerei scappare! Preferirei fosse un atleta, ma non sciatore“.