Sofia Goggia ha vinto la Coppa del mondo di discesa libera: è la terza in carriera

Sofia Goggia ha vinto con pieno merito ed ampio margine (97 punti) la terza Coppa del mondo di discesa della carriera. Nuovo record. Ha superato Isolde Kostner. A tre gare dalla fine ha centrato l’obiettivo che si era fissato, sulle nevi di Courchevel.

La Coppa di specialità è sua per il secondo anno consecutivo. La prima è del 2018. Un tris d’oro che la fa entrare nella storia dello sci alpino. E chiude un’altra stagione super con 4 vittorie in discesa e la medaglia d’argento alle recenti Olimpiadi invernali di Pechino. La discesa di Courchevel è stata vinta dall’americana Shiffrin che ha di fatto ipotecato la generale con 1.345 punti, seconda la Vlhova (1.189). Seguono due azzurre: Federica Brignone (955) e Sofia Goggia (873).

La classifica finale della Coppa del Mondo di discesa

Prima Sofia Goggia (504), seconda la svizzera Corinne Suter (407). Seguono Ester Ledecka (339) e due austriache: Ramona Siebenhofer (331) e Mirjam Puchner (296). Il successo di Sofia è di estremo rilievo se si pensa all’infortunio di Cortina e al sorprendente recupero. Pur sciando in condizioni non ottimali Sofia ha retto con le unghie e con i denti limitando i danni in questo tribolato finale di stagione. La campionessa olimpica Corinne Suter è rimasta lontana. La Goggia fa sognare. L’anno prossimo ci saranno i Mondiali in Francia e a Sofia manca il titolo iridato.

Sofia Goggia felice dopo tanti sacrifici e infortuni

Subito dopo la certezza matematica di aver vinto la Coppa, Sofia si è concessa ai microfoni di Rai Sport. Riuscendo a contenere una felicità più che evidente, ha detto:” Ho vinto con quasi 100 punti avendo due discese in meno. La pressione è stata tanta ma ce l’ho fatta. Questo è il terzo globo in cinque anni. Sono davvero felice perché da Cortina in poi è stata una sofferenza, nel mio piccolo e da sportiva”.