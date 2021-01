Sofia Goggia trionfa a Sankt Anton am Arlberg, ottima prova anche di Federica Brignone.

L’Italia dello sci può fare festa per queste eccellenti prestazioni nella discesa della Coppa del Mondo.

Sofia Goggia show a Sankt Anton am Arlberg, una vittoria netta

L’azzurra Sofia Goggia ha nettamente vinto in 1.24.06 la discesa di cdm di St. Anton.

Per la 28enne campionessa bergamasca – oro olimpico in questa disciplina – è il 9 successo in carriera e il 30/o podio. Dietro di lei -ora al comando della classifica di disciplina con 280 punti grazie due successi ed un secondo posto- ci sono con grandi distacchi l’austriaca Tamara Tippler in 1.25.02 e l’americana Breezy Johnson in 1.25.10.

Sofia Goggia trionfa a Sankt Anton am Arlberg, bene anche Federica Brignone e le altre azzurre

Per l’Italia – con una eccellente prova di squadra – c’è ancora l’ottima giovane trentina Laura Pirovano 5/a in 1.25.21. Poi Elena Curtoni 6/a in 1.25.40, seguita poco più indietro da Marta Bassino in 1.25.77, Federica Brignone in 1.25.84.

Solo un pò più in ritardo Francesca Marsaglia in 1.25.91 e Nadia Delago in 1.26.05 . Domani tocca al superG, altra buona gara per Sofia e compagne.

Sofia Goggia si conferma una delle migliori sciatrici italiane

Sofia Anna Vittoria Goggia è una sciatrice alpina italiana, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera nel 2018 di due medaglie mondiali.

E’ una delle stelle della Nazionale Italiana di sci (fonte Ansa).