Sofia Goggia, scatto olimpico, recupero record: Pechino è vicino, venerdì volerà ai Giochi invernali

Sofia Goggia ci sarà. Recupero record. Alle Olimpiadi invernali di Pechino (4-20 febbraio) potrà difendere l’oro conquistato ai Giochi di PyenongChang (Corea del Sud) nel 2018.

Se i test medici daranno il via libera, venerdi volerà in Cina. Ecco la bella notizia piovuta nell’ultima domenica di gennaio, a soli quattro giorni dalla cerimonia (blindata) di apertura . Dopo la terribile caduta di Cortina di domenica scorsa, sono bastate quattro parole ed una foto che la vede faticare in palestra, per riaccendere i sogni dei tifosi.

Il sobrio tweet è stato la conferma (ennesima) della sua tempra di fuoriclasse. Certo, la sua partecipazione alle gare olimpiche resta in bilico ma è indubbio lo scatto deciso sul fronte della fiducia .

Ha scritto la regina della discesa: “Work molto in progress”. E ciò autorizza un pensiero positivo. Le due emoticon che completano il messaggio – un cuore ed una faccina sorridente – danno la misura della situazione.

Un miracolo? Ma come è stato possibile a Sofia Goggia recuperare in poco più di dieci giorni una lesione al crociato del ginocchio sinistro e una micro frattura alla testa del perone?

Merito certamente dei fisioterapisti di Mantova e Verona che hanno cominciato a sollecitarla dopo soli 6 giorni dalla caduta (a 100 all’ora!). Ma soprattutto merito della sua caparbia volontà e capacità di reggere il dolore.

Se tutto andrà bene, Sofia Goggia sarà già in pista lunedì 7 febbraio. Per poi disputare il SuperG venerdì 11 e la discesa martedì 15. Il programma di sci alpino comincerà giovedì prossimo con la prima prova della discesa maschile. I velocisti azzurri sono già sul posto.

Ed è già a Pechino la campionessa americana Mikaela Shiffrin, dominatrice in Coppa del mondo (Sofia è terza nella classifica generale ma prima nella discesa e terza nel SuperG). Con la Shiffrin c’è anche il fidanzato norvegese Aleksandr Kilde, secondo in classifica generale alle spalle dello svizzero Marco Odermatt ma primo nelle classifiche della discesa (quinto Paris) e del SuperG. Un fenomeno.

L’AMICA MICHELA MOIOLI SARÀ LA PORTABANDIERA

Ovviamente Sofia Goggia ha dovuto rinunciare al suo ruolo dì portabandiera (benedetta da Mattarella primo). La sostituirà l’amica Michela Moioli, bergamasca anche lei; e anche lei super in Coppa del mondo, regina dello Snowboard. Michela è in gran spolvero. Sabato 29 ha trionfato a Cortina regalandosi il miglior abbrivio possibile verso i Giochi invernali. E questo è un altro buon segno.