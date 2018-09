SEUL (COREA DEL SUD) – La vendetta è un piatto che va servito freddo. Heung-Min Son, stella della Corea del Sud, ha aspettato la partita contro il Cile per prendersi la sua rivincita su Diego Valdes.

Il calciatore cileno aveva preso in giro la Corea del Sud con un post pubblicato su Twitter insieme ad alcuni suoi compagni di squadra. Heung-Min Son non ha replicato attraverso i social network ma ha umiliato l’avversario con una giocata alla Cristiano Ronaldo.

Heung-Min Son ha dribblato Arturo Vidal e si è sbarazzato di Diego Valdes con un tunnel da playstation. Al termine della partita, Diego Valdes si è scusato per il suo post social contro la Corea del Sud: “In relazione alla fotografia comparsa sui social network, non era mia intenzione offendere e rivolgo le mie scuse a chiunque si sia sentito offeso”.

Really weak response from Chile coach Reinaldo Rueda when asked at today’s press conference about Diego Valdes’ racist gesture in a photo with South Korean fans: “Are we going to talk about football or things not related to football?”

No word yet on any potential punishment. pic.twitter.com/hq5Z8V1anw

— Matias Grez (@matias_grez) 10 settembre 2018